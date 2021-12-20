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Перечислены модели iPhone, которые не обновятся до версии iOS 16

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Apple в начале лета 2022 года на конференции разработчиков представит свои новые операционные системы, среди которых будет и iOS 16.
Эта ОС устанавливается теперь только на iPhone, а для планшетов американский производитель использует iPadOS, она кстати будет представлена в один день с платформой для смартфонов.

iOS 16 получат, как выяснилось, не все смартфоны. По данным источника, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и первый iPhone SE так и останутся на iOS 15.

Все перечисленные аппараты уже считаются устаревшими, и уже даже в iOS 5 они практически ничего нового не получили.

Операционная система iPadOS 16 будет несовместима с популярными iPad mini 4, iPad Air 2, iPad gen 5 и моделями iPad Pro 2015 года.

iOS 16
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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