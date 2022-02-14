Как выбрать кольцо с бриллиантом?

Драгоценности занимают особенное место в гардеробе каждой представительницы прекрасного пола. С их помощью создаются самые роскошные, очаровательные и впечатляющие образы. Именно поэтому ювелирные мастера, воплощая свои тайны и желания, производят самые невероятные дизайны.

Наглядным примером роскошного совершенства считаются кольца c бриллиантами https://ukrzoloto.ua/catalog/koltsa/f/vstavka-brilliant/, которые могут быть как простыми, так и яркими. Аксессуары, по мнению стилистов Укрзолото, с натуральными камнями отлично подходят для юных красавиц и зрелых дам, для дневного ношения и вечернего выхода. Главное, правильно подобрать изделие.

Критерии выбора

Для того чтобы кольцо с бриллиантом смотрелось на руке не только эффектно, но и гармонично, при выборе украшения стоит обращать внимание на некоторые моменты. По мнению стилистов важными критериями являются:

Выбор модели и дизайна кольца с бриллиантом по форме руки и пальцев. Дамам с широкими руками прекрасно подходят массивные перстни с овальными камнями. Девушкам с короткими пальчиками стоит избегать украшений с громоздким декором. Для слишком узких пальцев прекрасно подходят драгоценности с плетением и сложным дизайном. Представительницы прекрасного пола с длинными пальцами могут претендовать на любой аксессуар, ведь им подходит любая модель. Но выбирая кольца с бриллиантами вытянутой или каплевидной формы важно помнить, что такие модели визуально вытягиваю руку.

Возраст дамы. Для молоденьких красавиц стилисты рекомендуют выбирать максимально простые и небольшие модели. Это касается и зрелых женщин, если украшение планируется носить днем.

Уместность. Естественно, кольца с бриллиантами относятся к особенным драгоценностям. Но ювелирный этикет больше не запрещает их носить в офисе или на прогулке, просто ограничивает эту позицию по дизайну. На вечернее мероприятие можно смело надевать самые массивные и яркие камни, а вот днем от таких аксессуаров лучше отказаться.

Цветотип девушки. По мнению экспертов, обладательницам темных глаз и волос идеально подходят изделия в белом и желтом золоте, светловолосым – оправа из благородного металла в розовых тонах, на смуглой коже изысканно смотрится красное золото, а рыжеволосым помогут отлично дополнить образ кольца с бриллиантами в желтом металле.

При выборе и ношении разных аксессуаром важно помнить о сочетании дизайнов между собой. Стилисты ukrzoloto рекомендуют в одном ансамбле комбинировать разные аксессуары из благородного металла одинаковых оттенков. Если кольцо с бриллиантов обладает оправой из белого золота, то таковыми же должны быть и другие элементы ювелирного гардероба. Исключением считаются изделия, изготовленные из комбинированных сплавов.