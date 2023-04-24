Как выбрать идеальный ноутбук

Современные люди работают, учатся, посещают Eldorado Casino или другие онлайн площадки для азартной игры – словом, активно пользуются компьютерами и ноутбуками. Второй вариант удобен своей мобильностью, при этом открываемые сайты являются полноформатными. Зачастую без такой техники сложно, а порой и вовсе невозможно обойтись. Многие принимают решение о покупке ноутбука, который идеально подойдет под те задачи, которые ему предстоит выполнять.

Ключевые характеристики

Большинство пользователей используют ноутбуки для рабочих задач или учебы, другим он нужен для развлечений, например посещения клуба Эльдорадо, просмотра фильмов, прослушивания музыки и так далее. И практически все владельцы техники выходят с нее в интернет-сеть.

Цель, для которой приобретается устройство, имеет значение: от нее зависят мощность и функционал. Другие характеристики также важны. Учитывая современный ассортимент ноутбуков, можно уверенно сказать: наверняка существует именно та модель, которая идеально подойдет конкретному покупателю. На что обратить внимание при выборе девайса? Следует обратить внимание на следующие факторы:

разрешение экрана;

диагональ и покрытие монитора;

тип матрицы;

серия процессора;

количество ядер;

наличие важных портов и разъемов;

объем оперативной памяти;

вид накопителя;

емкость аккумулятора.

Достаточно важным показателем является и производитель компьютера. Ряд компаний являются популярными, поскольку уже зарекомендовали себя с лучшей стороны благодаря качеству продукции. К ним можно отнести: Dell, Acer, Asus, HP, Apple, Lenovo и другие бренды.

Выбор видеокарты

В современный ноутбук устанавливают видеокарту одного из трех брендов:

Intel. В большинстве случаев это встроенные карты. Техника достаточно хорошо справляется со всеми необходимыми операциями и задачами. Nvidia. Этот тип можно найти во многих устройствах с разной производительностью. Компания выпускает видеокарты для ноутбуков всех классов. AMD. Производитель предлагает видеокарты для девайсов начального и профессионального уровня. В соотношении цены и качества это самый оптимальный и надежный вариант.

В корпусах ноутбуков используют как встроенные, так и дискретные видеокарты. Модели с интегрированной картой – отличное решение, если устройство необходимо для веб-серфинга и других несложных задач. Техника меньше нагревается и дольше работает без подзарядки, поскольку потребляет меньше электроэнергии.

Дискретные видеокарты для ноутбуков выпускают с ограниченным по производительности низковольтным чипом. Как следствие, таким видеокартам нужно мало энергоресурсов, они не нуждаются в серьезном охлаждении, как их десктопные аналоги, однако их производительность на порядок ниже. Да и в производстве они дороже.

Существуют модели, работающие одновременно с двумя видами видеокарт. В такой технике есть процессор со встроенной графикой и дискретная видеокарта. Обычно это бизнес-модели среднего и высокого ценового сегмента. Преимущество подобных ноутбуков в оптимизации расхода заряда батареи – при работе в браузере или несложных приложениях устройство использует ресурсы встроенной карты. Дискретная включается в работу тогда, когда пользователь запускает игру или программу, требующую повышенной производительности чипа.

Вес и габариты

Самый легкий ноутбук, вес которого составлял всего 365 граммов, был представлен компанией Sony. Модель стала нонсенсом и наглядно продемонстрировала, что в ряде случаев такое устройство очень удобно. На вес устройства стоит обращать внимание, поскольку он бывает разным. Если нужен легкий маленький ноут для простых задач, который нужно постоянно иметь при себе, следует обратить внимание на нетбуки или ультрабуки. Первые – миниатюрные по размеру, вторые – очень тонкие. Однако самыми популярными, производительными и востребованными до сих пор остаются классические ноутбуки, ассортимент которых очень велик.