Как веселящий газ используется в пищевой промышленности?

Оксид азота, используемый в пищевой промышленности, отличается от технической закиси азота более высокой степенью очистки от различных примесей. Он называется пищевой добавкой Е942.

Свойства оксида азота

Закись азота, известная также под названием веселящий газ, не имеет цвета и обладает приятным привкусом и сладковатым запахом. Она способна к формированию растворов в воде, эфирах, этилене и серной кислоте. Оксид азота переходит в жидкое состояние из газообразного при давлении от тридцати до сорока атмосфер. Он лишен способности к возгоранию, но при этом поддерживает процесс горения других веществ. При смешивании с эфиром, хлорэтилом или циклопропаном диазомонооксид становится взрывоопасным. В качестве сырья для изготовления веселящего газа в промышленных масштабах служат азотная и сульфаминовая кислоты либо нитрат аммония. При смешивании с эфиром, циклопропаном и хлорэтилом закись азота становится взрывоопасной. Во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза, добавка Е942 разрешена к применению при производстве пищевых продуктов в качестве технологического и экстракционного растворителя.

Способы использования пищевой закиси азота

Благодаря своим свойствам закись азота широко применяется в пищевой промышленности. Она является эффективным консервантом, существенно продлевающим срок хранения пищевых продуктов и предотвращающим процессы брожения и загнивания. Пищевая добавка Е942 не причиняет никакого вреда здоровью людей, поскольку ее концентрация в продуктах питания очень мала. В области производства продуктов питания пищевая закись азота применяется следующими способами:

в качестве пропеллента, с помощью которого создаются десерты с легкой структурой, например, пористый шоколад и взбитые сливки;

в качестве глазирователя некоторых пищевых продуктов для формирования на них защитного слоя, который улучшает хранение;

в качестве упаковочного газа для увеличения сроков годности пищевых продуктов;

для охлаждения слабоалкогольных и безалкогольных напитков;

для обработки емкостей, предназначенных для хранения вина;

для замораживания пищевых продуктов.

Хранить веселящий газ рекомендуется в специальных баллонах из углеродистой стали объемом от двух до десяти литров. В таких емкостях он находится в жидком состоянии под большим давлением.