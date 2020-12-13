Как улучшить производительность в Cyberpunk 2077 на AMD Ryzen

В этом нет никаких сомнений — Cyberpunk 2077 — требовательная игра, тяжелая как для процессора, так и для графического процессора, в то время как твердотельное хранилище также рекомендуется для оптимальной работы. Возможно, это игра, ориентированная на компьютеры будущего, но здесь и сейчас все еще можно получить фантастический опыт работы с ПК — процесс, которому мы надеемся помочь с помощью наших оптимизированных настроек. Проще говоря, мы протестировали каждую настройку графики в Cyberpunk 2077, измерили затраты на производительность и оценили общее качество, которое вы получаете при каждой настройке. Идея здесь проста: сохранить все, что делает игру «следующего поколения» с визуальной точки зрения, но обеспечить наилучшую «отдачу от вложенных средств».

Используемый нами тестовый стенд вряд ли можно назвать массовым — мы соединили Intel Core i9 10900K с RTX 3090 и 32 ГБ 3200 МГц DDR4, и мы запускали игру с диска NVMe. Однако все наши измерения были выполнены при разрешении 4K, а это означает, что по мере того, как вы спускаетесь вниз по лестнице разрешения до 1080p, требования к видеокарте, которые вам понадобятся, значительно уменьшаются. Чтобы представить все это в перспективе, выбранные нами настройки позволяют RTX 2060 запускать игру без трассировки лучей с разрешением 4K30 с использованием сбалансированной версии DLSS или достигать 1440p60 (с небольшими провалами в самых оживленных частях города). Интересно, что родной 1080p на самом деле кажется немного тяжелее DLSS 1440p — и, безусловно, выглядит значительно менее впечатляющим.

Надеюсь, это дает некоторое представление о том, как эта игра масштабируется с точки зрения графики — да, это требует больших усилий. RTX 2060 вполне может быть наименее производительным графическим процессором Nvidia с функциями следующего поколения, но это все еще довольно мощный комплект, относительно говоря. Вы, конечно, можете настроить еще больше и по-прежнему получать отличный опыт, но в этот момент вы начнете снижать уровень качества. Наша цель здесь — установить планку и сохранить вау-фактор игры, и достичь этого с помощью RTX 2060 — впечатляющая вещь. У него есть свои ограничения — 6 ГБ видеопамяти исключают трассировку лучей, если вас не устраивает 1080p30 (в этом случае вы можете максимизировать каждый отдельный эффект RT, вплоть до освещения психо-уровня), но это все еще в целом впечатляющий результат.

Прежде всего, чтобы понять, как именно мы создали наши оптимизированные настройки, я бы рекомендовал посмотреть видео. Чтобы дать вам некоторое представление об общем выигрыше, в системе RTX 3090 с разрешением 4K без использования трассировки лучей или DLSS переход от плоского ультра к оптимизированным настройкам обеспечивает 35-процентное улучшение производительности, возвращая 5 мс рендеринга. время. Когда для 60 кадров в секунду по существу требуется бюджет рендеринга в 16 мс на кадр, это впечатляющее высказывание, поскольку визуальное качество не заметно ухудшается.