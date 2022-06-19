Как производится литье пластмасс под давлением?

Пластмассовые изделия завоевали мир не только благодаря своей дешевизне, но и благодаря широкому спектру полезных практических свойств. Но пластиковые изделия широко востребованы в мире и из-за очень простой и недорогой технологии изготовления различных товаров из пластмассы путем литья пластмасс под давлением.

Главные плюсы технологии литья пластмасс под давлением

Синтетические пластмассы стали использоваться человечеством чуть больше ста лет. Первая пластмасса была изобретена английским химиком в начале прошлого века в Англии и была названа бакерит. Из нее сразу начали изготавливать шары для бильярда, телефонные трубки и прочие недорогие изделия. Позже появились полистирол, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и другие. Эксперты указывают, что литье пластмасс под давлением является экологически чистой технологией, которая уже почти век активно эксплуатируется мировой промышленностью.

Практически все пластмассы изготавливаются из нефти. Путем переработки нефти производится тот или иной вид пластмассы, который обладает уникальными свойствами:

Низким весом;

Низкой стоимостью;

Устойчивостью к температурным перепадам;

Химическая инертность;

Простой технологией производства различных товаров из пластмасс.

Слишком большое количество полезных свойств имеется в современных пластмассах, чтобы ими пренебрегать для изготовления различных деталей и товаров. Практически в любом высокотехнологичном товаре, будь то компьютер или автомобиль, обязательно имеется высокая доля пластмасс.

Но для изготовления изделий и деталей для товаров требуется использовать технологию литья пластмасс под давлением.

Особенности технологии литья пластмасс под давлением

Изготовить пластиковый таз или пластиковую бутылку в наше время предельно просто. Для этого нужно лишь воспользоваться недорогой технологией литья пластмассы под давлением. Для этого используется специальная основа – пресс-форма. В нее под давлением и заливают пластмассу. Затем в пресс-форму подается в станке холодная вода для быстрого остужения и изделие готово. Пластмассу получают в жидком виде из специальных гранул, которые в станке нагреваются и пластмасса переходит в жидкое состояние.

Благодаря технологии литья пластмассы под давлением удается не только ускорить производство любых пластиковых изделий, но также технология позволяет снизить себестоимость товаров.