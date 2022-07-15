Как получить высшее образование в Европе?

У человека, прошедшего обучение в престижном европейском учебном заведении, появляется возможность успешно строить карьеру во многих странах. Для получения такой возможности нужно выбрать оптимальный вариант образования и выполнить все требования, которые предъявляются европейскими вузами.

Основные требования европейских вузов для иностранных абитуриентов

Хорошее высшее образование в Европе можно получить во многих странах. В каждом государстве и учебном заведении существуют собственные требования, но они весьма схожи. Для поступления в вузы в Европе иностранцам надо:

предъявить аттестат о получении среднего образования;

представить документальное подтверждение результатов сданных абитуриентом экзаменов;

сдать тест на владение местным языком;

пройти собеседование или сдать вступительные экзамены (в отдельных государствах).

Учеба в Европе после 11 класса требует выполнения дополнительных условий. Дело в том, что школьная система в ряде государств состоит из двенадцати классов. В таких государствах абитуриентам для поступления в вуз надо сначала окончить один или два курса какого-нибудь университета в России. Без подачи хотя бы одного из вышеперечисленных документов приемная комиссия может отказать в зачислении, и образование за границей после 11 класса придется отложить до выполнения указанных условий.

Способы бесплатного получения высшего образования в Европе

Как правило, высшее образование за рубежом является платным. Однако есть возможность пройти обучение в европейском вузе бесплатно путем получения помощи от государства, предпринимателей, общественных фондов или самого вуза. Для этого можно воспользоваться следующими способами:

стипендия, назначаемая за успехи, которых студент достиг в спорте, волонтерской или академической или деятельности, творчестве и др.;

гранты, назначаемые студентам в качестве поощрения;

исследовательская стипендия, предоставляемая для поступления студента в магистратуру;

участие студента в программе «Глобальное образование», предполагающее обучение за границей за счет российского бюджета с последующим его возвращением в РФ после завершения образования для работы в отечественной компании на протяжении как минимум трехлетнего срока;

ассистентура для поступления в докторантуру.

Из всего вышесказанного видно, что есть целый ряд способов получить высшее образование за рубежом как за деньги, так и бесплатно. Чтобы воспользоваться ими, следует тщательно все продумать и подготовить детальный план.