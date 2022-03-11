Стало известно, как покупать мобильные приложения в условиях запретов и санкций

После прекращения работы Visa и Masterсard у пользователей возник вопрос, как можно оплатить покупки в магазинах приложений Google Play, App Store, Huawei Gallery.

В России помимо банковской карты еще существует возможность оплаты с мобильного номера. Для этого нужно изменить способ оплаты в профиле.

В iPhone способ оплаты меняется в приложении AppStore, где нужно выбрать свой профиль, и в нем зайти в раздел «Управлять способами оплаты».

На Android-смартфонах способ оплаты меняется в настройках аккаунта, где есть раздел «Платежи и подписки».

Пользователям Huawei без сервисов Google нужно тоже перейти в настройки своего аккаунта и выбрать там пункт «Платежи и покупки».