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Стало известно, как покупать мобильные приложения в условиях запретов и санкций

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После прекращения работы Visa и Masterсard у пользователей возник вопрос, как можно оплатить покупки в магазинах приложений Google Play, App Store, Huawei Gallery.
В России помимо банковской карты еще существует возможность оплаты с мобильного номера. Для этого нужно изменить способ оплаты в профиле.

В iPhone способ оплаты меняется в приложении AppStore, где нужно выбрать свой профиль, и в нем зайти в раздел «Управлять способами оплаты».

На Android-смартфонах способ оплаты меняется в настройках аккаунта, где есть раздел «Платежи и подписки».

Пользователям Huawei без сервисов Google нужно тоже перейти в настройки своего аккаунта и выбрать там пункт «Платежи и покупки».

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