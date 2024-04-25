1 триллион долларов в год – таковы ежегодные потери мировой экономики от тревожных расстройств, приводит статистику Всемирной организации здравоохранения издание 360tv.ru. Многих эта огромная цифра наверняка приведёт в недоумение – чем же так может навредить тревога: она ведь проходит и возвращается спокойствие? К сожалению, всё совсем не так просто.

Тревожные расстройства – серьёзная болезнь

В «обычной» тревоге действительно нет ничего страшного, более того, это даже полезная реакция нашего организма, предупреждающая об опасности и призывающая к осторожности. Однако, если стрессовые ситуации возникают постоянно, то нервная система может не выдержать и «сломаться», начать посылать сигналы без всяких поводов, после чего состояние тревоги приобретает хроническую форму. Это и есть тревожное расстройство. Оно не только негативно влияет на наше психологическое состояние, но и ухудшает самочувствие – нарушает сон, приводит к скачкам давления, проблемам с пищеварением. Появляются апатия, раздражительность, теряется интерес к работе, к любимым занятиям, возникают сложности в общении с родными, с коллегами, происходит профессиональное выгорание. Как показало исследование, проведённое Польским экономическом институтом, ухудшение показателей занятости и производительности труда вследствие проблем, связанных с психическим состоянием населения, приводит к потерям, равным 4,2% от совокупного ВВП стран Евросоюза и Великобритании. По словам директора благотворительного фонда помощи медикам «ВБлагодарность» к.м.н. врача-терапевта Алексея Безымянного, только прямые затраты на терапию тревожных расстройств составляют около 2% российского бюджета в сфере здравоохранения. Вот так и получаются миллиардные и триллионные убытки.

Но главное, конечно, это не деньги, а здоровье людей. Весной этого года Центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева запустил исследование по изучению эмоционального благополучия населения России. Специалисты ставят целью выявление специфики распространения тревожных расстройств, что позволит получить необходимые данные для разработки максимально эффективных стратегий профилактики и лечения заболевания.

Проблема решаема

Надо сказать, что большинство людей в силу низкой информированности не воспринимает тревожные расстройства как настоящую болезнь, требующую полноценного лечения. Поэтому в просветительских целях весной 2023 года был запущен специальный информационно-образовательный портал «Территория без тревоги». На этом ресурсе собран большой объём полезной информации – рекомендации экспертов, диагностические тесты, сведения о препаратах, препятствующих развитию болезни, особенно на начальной стадии.

На рынке сейчас имеется достаточно много разнообразных противотревожных препаратов, но специалисты рекомендует использовать в первую очередь те из них, которые дают максимальный результат при минимуме побочных эффектов. К таким средствам, в частности, относится отечественный препарат Афобазол Ретард. Его применение не вызывает сонливости, снижения концентрации внимания, не приводит к привыканию и «эффекту отмены». Афобазол Ретард отличает очень удобный курс приёма – всего по одной таблетке в день в течение месяца.

Использование современных фармацевтических средств даёт намного больший эффект в сочетании с правильным режимом сна и отдыха, прогулками на свежем воздухе, физической активностью. И, конечно же, старайтесь получать как можно больше положительных эмоций. Хорошее настроение – это эффективное, полезное и абсолютно безопасное лекарство.