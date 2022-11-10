Как обстоят дела с импортозамещением ПО для бизнеса?

«UseBus» представляет собой сервисную шину, обеспечивающую взаимодействие всех систем получения информации. Она способствует гибкой и быстрой интеграции разных приложений, с отечественными и иностранными площадками и сервисами.

Российское импортозамещение ПО

Российская интеграционная шина «UseBus» является масштабируемой, надежной и безопасной системой, имеющей различные функции, обеспечивающие управление и контроль. Шина предназначена для управления бизнес-процессами компаний.

Использование «UseBus» обеспечивает экономию трудовых и временных затрат на интеграцию, относительно конкурентов или точечного интегрирования, а также уменьшение денежных расходов, используемых для адаптации бизнеса к меняющимся условиям деятельности. Система UseBus создана, в соответствии со всеми установленными нормативами, и находится в реестре отечественного ПО.

Функциональные качества системы

«UseBus» используется, при решении широкого комплекса интеграционных задач, для обеспечения:

безопасности;

отказоустойчивости;

оперативного мониторинга;

оптимизации нагрузок;

интеграции;

надежности;

масштабируемости;

адаптивности.

«UseBus» обеспечивает информационную безопасность и защиту персональной информации; выявляет и информирует о местах сбоев в системе. Шина позволяет внедрить быстрый мониторинг и визуализацию сведений, правильно распределить нагрузку среди программных компонентов ИТ и инфраструктуры заказчиков.

Кроме того, «UseBus» обеспечивает оптимальную нагрузку в системе, применяется для возврата данных и увеличения эффективности использования ИС. Интегрирование с любыми системами позволит объединять значительное число разных систем в едином центре. Таким образом, осуществляется легкое и надежное интегрирование систем клиентов, поддерживаются многие стандартные протоколы взаимодействия.

Масштабируемая «UseBus» позволит с небольшими затратами, оперативно изменить ИТ-инфраструктуру, с добавлением дополнительных систем, каталогов, сайтов, платформ, сервисов, программ, а также локальных или облачных ИС. Адаптивная к разным условиям клиентов, «UseBus» подходит для создания, расширения, оптимизации или доработки системы, за счет применения открытых технологических решений. Шина также способна обеспечить меньшую зависимость инфраструктуры от контрагентов.