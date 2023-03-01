Как обнаруживать кибератаки и справляться с ними: советы Алексея Кузовкина

Кибератаки и другие потенциальные угрозы будут не страшны, если предпринять соответствующие меры по защите сети и компьютерных систем. Опытный эксперт в сфере управления инновационными и IT-проектами Алексей Викторович Кузовкин, генеральный директор компании «Инфософт», экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада», дал несколько советов, как обнаруживать кибератаки и справляться с ними.

Основная цель, которую преследуют злоумышленники или конкуренты, запуская кибератаку, – проникнуть в информационную систему компании и заблокировать ее работу, чтобы получить выгоду от использования полученных данных, разрушить репутацию конкретного бренда или организации. Кибератаки могут быть реализованы в разных формах: захват данных через загрузку вредоносных программ, фишинг или DOS-атаки и т.д.

Хакерскую атаку обнаружить могут не сразу даже опытные специалисты, так как преступники используют разнообразные способы взлома и кражи данных. Но все-таки использование целого ряда мер способствует эффективному выявлению кибератак. Так, с помощью мониторинга можно заметить подозрительную активность – DNS-запросы, попытки получения доступа к ограниченным ресурсам, всплески трафика, необычные адреса. Благодаря IDS – системам обнаружения вторжений – пользователи могут обнаружить проникновение злоумышленников в инфраструктуру и сформировать оповещение безопасности.

Полезно анализировать журналы приложений и систем для выявления информации о неуспешных попытках аутентификации, изменениях в системных конфигурациях и т.д. Применение инструментов аналитики пользовательской активности поможет проанализировать модели поведения юзеров в сети и системах для выявления аномалий, которые могут указывать на потенциальную кибератаку. Сбор информации о возможных киберугрозах, дальнейший процесс обработки и анализа собранных сведений помогут лучше понять ситуацию и предотвратить не только кибернападения, но и их последствия.

Защита от кибератак компьютерных систем требует большого внимания и комплексных мер. Прежде всего необходимо регулярно обновлять программное обеспечение, поддерживать актуальность приложений, антивирусов и ОС. Также важно сканировать сеть для выявления любых проблемных зон, которые могут использовать злоумышленники. Следует проверять сеть на предмет известных сигнатур атак и шаблонов поведения, используя IPS – систему обнаружения и предотвращения вторжений.

Эффективен метод анализа сетевых журналов – с его помощью можно выявить, например, несанкционированные изменения конфигураций или неудачные попытки входа в систему. Ограничить количество запросов в единицу времени позволит использование алгоритмов Rate Limiter. Чтобы в момент атаки защитить сеть, можно отключить сетевой кабель или перестроить правила на маршрутизирующем оборудовании. Не стоит открывать подозрительные письма и переходить по ссылкам из них. Рекомендуется проводить резервное копирование корпоративных данных.