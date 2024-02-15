Как искусственный интеллект приходит в Формулу-1

Всегда интересно, как автоспорт всегда становится полигоном для тестирования новых технических разработок. Отсюда часто переносятся лучшие идеи в повседневную жизнь, как, например, случилось с изобретением зеркал заднего вида и дисковыми тормозами. Однако, порой сама гонка черпает вдохновение из мира технологий, как, например, внедрение симуляторов.

В наше время развития искусственного интеллекта автоспорт также идет в ногу со временем: новые технологии применяются во всех аспектах, начиная с создания автомобиля и заканчивая разработкой гоночной стратегии. Многие видят в технологии потенциальное решение для многих проблем, например, в «Формуле-1» появились проблемы с нестабильностью качества судейства, идея замены судей на компьютер предлагается как возможное решение. Кстати, букмекерская компания 1xBet уже опубликовала прогнозы на новый сезон в Формуле-1. Подробности про букмекера смотрят на портале Betonmobile.kz, где также публикуют промокоды БК, стратегии беттинга и прогнозы на Формулу 1.

Тем временем, вопрос о замене судей компьютерами становится все более актуальным, особенно в свете неоднозначных решений о взаимных блокировках гонщиков. Например, на Гран-при Сингапура в прошлом году ФИА признала, что Макса Ферстаппена следовало наказать за помеху гонщику «Альфа Таури» Юки Цуноде, однако к моменту признания гонка уже завершилась, что сделало это признание не очень полезным. Такие случаи исключают из истории, чтобы избежать ссылок на них в будущем и избежать повторения подобных ошибок.

Искусственный интеллект сыграл ключевую роль в проектировании гоночных машин. Сейчас несколько часов или даже секунды занимают то, на что раньше уходили недели.

В области инженерии искусственный интеллект стал незаменимым помощником. Как рассказал Дэвид Массегур, работавший в «Ф-1» свыше 12 лет и занимавшийся аэродинамикой в «Уильямсе», для оценки эффективности тестовой модели теперь достаточно лишь нескольких секунд – нейронная сеть сделает прогноз. В прошлом на такие расчеты уходило несколько дней.

Принцип работы Массегура можно проиллюстрировать на примере заднего крыла. Допустим, необходимо проверить его при помощи метода вычислительной гидродинамики (CFD), который также базируется на искусственном интеллекте.

Отметим, что использование искусственного интеллекта изменило трансляции гоночных соревнований «Формула-1». Владение коммерческими правами на серию перешло к холдингу «Либерти Медиа» в 2017 году, с целью модернизации и привлечения новой аудитории. Это стало очевидным после выхода популярного документального сериала «Drive To Survive», который привлек к соревнованиям на 50% больше зрителей.

Искусственный интеллект также сделал свой вклад в привлечение зрителей на трансляции Гран-при. В 2018 году «Формула-1» заключила долгосрочное партнерство с Amazon Web Services (AWS), предоставляющим облачные вычисления. AWS не только обеспечил хранение данных, но и стал главным партнером в области технологий.

Все новые функции и улучшения в трансляциях связаны с аналитической моделью AWS. Здесь применяется машинное обучение: ИИ анализирует массу информации о трассе, автомобилях, погодных условиях и предыдущих гонках. Теперь во время гонок мы можем получить информацию о том, сколько кругов можно преодолеть на одном комплекте шин по отношению к максимальному возможному количеству. Здесь учитывается скорость автомобиля, зоны разгона, показатели гироскопа и GPS, а также динамика времен на круге в соответствии с длиной отрезка.