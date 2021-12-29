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Как хранить нефтепродукты в емкостях для хранения?

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Хранение жидкого горючего – значимая составляющая нефтяного промысла. По уровню значимости обеспечение оптимальных условий хранения нефти не уступает нефтедобыче и обработке. При несоблюдении правил горючее может утратить свои характеристики, из-за чего его стоимость снизится.

Особенности нефтяных резервуаров

Главное требование к резервуарам для нефтепродуктов – повышенная стойкость к возгоранию, коррозионному воздействию. Резервуар для нефтепродуктов может быть изготовлен из:

  1. Железобетона. Это прочные, надежные емкости, однако их сложно транспортировать.
  2. Металла. В нефтепромысле применяются емкости только из качественных сплавов.
  3. ПВХ. Резервуар для хранения нефтепродуктов может быть сделан из высокопрочного пластика, стеклопласта. Также применяются резинотканевые баки.

Как хранить нефтепродукты в емкостях для хранения?

Еще емкости для хранения нефти и нефтепродуктов различаются по форме. Резервуар может иметь форму:

  • цилиндра;
  • сферы;
  • капли.

При подборе резервуаров для нефтепродуктов требуется принимать во внимание особенности конструкции и эксплуатации. Так, все емкости различаются по способу монтажа. Он выбирается при учете типа базы, специфики использования тары. Также резервуары различаются по объему. Компания Flexsol https://flexsoltank.ru/tanks/petroleum-products производит емкости объемом от 1 до нескольких тонн. Кроме того, здесь можно заказать гибкие резервуары.

Минимизация потерь при хранении

Потери сырья при хранении нефтепродуктов обычно обусловлены протечками горючего из деформированной тары. Кроме того, потери возникают из-за испарений, вызываемых несоблюдением температурного режима. Чтобы не допустить растраты энергетических ресурсов, нужно строго контролировать работоспособность оснащения, следовать принятым правилам размещения нефти. Минимизировать потери из-за протечек можно следующими способами:

  • своевременная проверка состояния резервуаров;
  • вывод емкости из эксплуатации при обнаружении деформаций;
  • минимизация риска разгерметизации бункерного оснащения;
  • контроль плотности контакта муфт, клапанов;
  • предотвращение перелива нефтепродуктов;
  • исключение попадания пылевых частичек, осадков, иных примесей.

 Чтобы минимизировать потери из-за испарений, необходимо позаботиться о создании теплоизоляционного слоя на цистернах. Если емкость устанавливается на открытой площадке, требуется подбирать участок с природным затемнением.

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