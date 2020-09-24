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К земле приближается Астероид размером со школьный автобус

24.09.2020 21:21

КЕЙП-КАНАВЕРАЛ, Флорида. Астероид размером со школьный автобус движется в нашу сторону, но, несмотря на то, что он движется намного ближе, чем многие из спутников, вращающихся вокруг Земли, космический камень должен благополучно приблизиться в четверг, сообщает НАСА.

На этой неделе ученые заявили, что недавно открытый астероид будет находиться в пределах 13 000 миль от Земли. Ближайшее приближение произойдет в четверг утром над юго-восточной частью Тихого океана.

Когда он исчезнет, ​​астероид не вернется в окрестности Земли до 2041 года.

По оценкам ученых, астероид составляет от 15 до 30 футов. По астероидным стандартам это считается ничтожным. Астероиды такого размера попадают в атмосферу Земли и сгорают раз в год или два, сказал Пол Чодас, директор Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА. Таких маленьких астероидов может быть до 100 миллионов.

Реальную угрозу представляют гораздо более крупные астероиды. Хорошая новость заключается в том, что их легче обнаружить гораздо раньше, чем через несколько дней.

Астероид 2020 SW, как он известен, был обнаружен в прошлую пятницу службой Catalina Sky Survey в Университете Аризоны в Тусоне.

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