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Компания OnePlus готовит к дебюту смартфон OnePlus Ace с 50-Мп камерой и 150-Вт зарядкой

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Новый смартфон от OnePlus разрабатывается на базе процессора MediaTek.

В сети раскрыли основные характеристики OnePlus Ace. Судя по всему, этот смартфон получит неплохие характеристики.

В аппарате обещают установить процессор Dimensity 8100, который получил графический ускоритель Mali-G610 MC6 и модем 5G.

Оперативной памяти в устройстве будет до 12 ГБ.

Аппарату также приписывают AMOLED экран диагональю 6,7-дюйма с разрешением 2412 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

С лицевой стороны будет размещен 16 Мп фотодатчик. На обратной стороне устройства установят 50 Мп модуль Sony IMX766.

Питание смартфона будет осуществляться за счет аккумулятора на 4500 мАч, причем его можно будет заряжать 150 Вт блоком питания.

Такая мощность зарядного устройства позволит полностью зарядить аккумулятор всего за 15 минут.

OnePlus OnePlus Ace
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