К концу года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD – аналитики

Специалисты заявили, что уже к концу 2020 году на рынке Западной Европы все ноутбуки будут предлагаться только с SSD.

При этом от использования HDD производители откажутся, так как SSD менее емкие и более быстрые. При этом аналитики затрудняются сказать, когда от HDD откажутся в мире.

На рынке Западной Европы уже по итогам последнего квартала 2019 года на долю ПК с HDD пришлось только 6,7%.

В сегменте готовых настольных ПК доля сократилась и вовсе на 18%. Также стоит отметить, что активно SSD внедряются в ПК в Нидерландах, где показатель составил 98%.