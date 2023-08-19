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К концу года на российский рынок может выйти отечественный смартфон

Автор На чтение 1 мин Просмотров 356 Опубликовано

По словам заместителя руководителя департамента информационных систем Минобороны России, полковника Николая Лишина, к концу 2023 года на российском рынке может появиться смартфон, который будет иметь функциональность, способную полностью заменить зарубежные смартфоны.

К концу года на российский рынок может выйти отечественный смартфон

Согласно Лишину, Россия уже имеет в своем арсенале набор смартфонов, которые приближены по своей функциональности к зарубежным аналогам. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем будет представлен смартфон с полным набором функций, который позволит пользователям отказаться от иностранных устройств.

Ролик с распаковкой российского смартфона Р-ФОН с операционной системой Rosa Mobile был опубликован директором Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимиром Зыковым. Этот шаг свидетельствует о стремлении российских компаний развивать местное производство смартфонов и операционных систем.

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