К концу августа Darkest Dungeon 2 получит бесплатное контентное обновление

Создатели тёмного ролевого рогалика Darkest Dungeon 2 планируют выпустить первое контентное обновление в середине текущего месяца.
Обновление будет предоставлено бесплатно и порадует игроков следующими нововведениями:
- Мини-босс Коллекционер вернётся и будет появляться в боевых столкновениях при определённых условиях.
- Новый монстр, получивший имя Измождённый Хирург (Gaunt Chirurgeon), созданный совместно с преданным поклонником игры. У этого персонажа будет своя уникальная локация, Стол Хирурга, которая может появиться на любой игровой карте.
- Поддержка геймпада и Steam Deck.
- Возможность проверить своё боевое мастерство, сражаясь с Чемпионами — элитными врагами, которые случайным образом появляются прямо во время боя с другими противниками.
- Обновления для Вечного Огня и системы факелов, а также дополнительные улучшения и исправления ошибок.
Пока точная дата релиза обновления не разглашается разработчиками. Напомним, что Darkest Dungeon 2 доступна на ПК, в магазине EGS и Steam. В мае стало известно, что количество проданных копий превысило 500 тысяч.