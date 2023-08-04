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К концу августа Darkest Dungeon 2 получит бесплатное контентное обновление

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Создатели тёмного ролевого рогалика Darkest Dungeon 2 планируют выпустить первое контентное обновление в середине текущего месяца.

К концу августа Darkest Dungeon 2 получит бесплатное контентное обновление

Обновление будет предоставлено бесплатно и порадует игроков следующими нововведениями:

  • Мини-босс Коллекционер вернётся и будет появляться в боевых столкновениях при определённых условиях.
  • Новый монстр, получивший имя Измождённый Хирург (Gaunt Chirurgeon), созданный совместно с преданным поклонником игры. У этого персонажа будет своя уникальная локация, Стол Хирурга, которая может появиться на любой игровой карте.
  • Поддержка геймпада и Steam Deck.
  • Возможность проверить своё боевое мастерство, сражаясь с Чемпионами — элитными врагами, которые случайным образом появляются прямо во время боя с другими противниками.
  • Обновления для Вечного Огня и системы факелов, а также дополнительные улучшения и исправления ошибок.

Пока точная дата релиза обновления не разглашается разработчиками. Напомним, что Darkest Dungeon 2 доступна на ПК, в магазине EGS и Steam. В мае стало известно, что количество проданных копий превысило 500 тысяч.

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