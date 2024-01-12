JPR: указательный и безымянный пальцы могут указывать на психопатию

Группа ученых из разных стран обнаружила связь между соотношением длины указательного и безымянного пальцев на руках и некоторыми психопатологическими чертами личности человека. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Psychiatric Research.

Для исследования были подобраны 80 участников, которые были разделены на две группы: 44 человека с клиническими диагнозами и 36 здоровых людей из контрольной группы.

В ходе исследования участники прошли различные тесты для определения их личностных параметров и психического состояния.

Целью исследования было выяснить, как соотношение длины указательного и безымянного пальцев может быть связано с определенными психическими расстройствами, личностными качествами и зависимостью от запрещенных веществ.

Выяснилось, что существует связь между соотношением длины указательного и безымянного пальцев и выраженными симптомами психопатологии. Иными словами, у тех людей, у которых безымянный палец длиннее указательного, наблюдаются определенные психические черты.

В заключение исследователи отметили, что данная связь не означает, что длина пальцев определяет судьбу человека, но указывает на склонность к определенному поведению, которое может быть связано с психопатологией.