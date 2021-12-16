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JPMorgan: iPhone SE с 5G сможет привлечь 1,4 миллиарда Android-пользователей

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Аналитики JPMorgan дали свой прогноз по продажам смартфона iPhone SE, в версии с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Если верить прогнозам аналитиков, то такой смартфон сможет привлечь новых клиентов компании, которые сейчас пользуются Android-устройствами.

Специалисты уверены, что iPhone SE с 5G сможет привлечь более миллиарда Android-пользователей, причем аппарат смогут приобрести около 300 млн владельцев старых iPhone.

Эксперты говорят, что итоговая цена с программой трейд-ин будет адекватной, и составит около 269-399 долларов.

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