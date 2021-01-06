JerryRigEverything назвал самый прочные смартфоны 2020 года

Зак Нельсон известен на YouTube под ником JerryRigEverything. Он занимается тестированием смартфонов по собственной методике, и многие блогеры назвали его «мучителем-смартфонов», так как их подвергают различным физическим воздействиям включая изгибу.

По версии JerryRigEverything в 2020 году самым прочным смартфоном стал Google Pixel 4a, а вот титул самого непрочного достался OnePlus Nord.

Google Pixel 5 был признан самым ремонтопригодным, и этот же аппарат получил звание самого «обманчивого».

Сложнее всего ремонту подлежит BlackShark 3, а вот самым инновационным блогер признал ZTE Axon 20, ведь он первый в мире смартфон со скрытой подэкранной камерой.

iPhone 12 Pro Max получил звание самого красивого аппарата 2020 года.

