JBL запускает в Индии три модели колонок JBL Authentics с ретро-дизайном

Компания JBL представила в Индии новую серию колонок под названием JBL Authentics, объединяющую ретро-дизайн и современные технологии. Серия состоит из трех моделей: Authentics 200, 300 и 500.

Они вдохновлены культовой акустикой JBL L100 из 1970-х годов и имеют алюминиевую раму, корпус из синтетической кожи и классическую решетку радиатора Quadrex.

Модель Authentics 300 является портативной акустической системой с 8-часовым временем автономной работы и 360-градусным звуком. Она может подключаться по Wi-Fi и Bluetooth, что делает ее удобной для использования в различных помещениях и на открытом воздухе.

Акустическая система Authentics 500 предназначена для домашнего использования и поддерживает технологию Dolby Atmos. Она обеспечивает 270 Вт 3,1-канального звука и имеет три высокочастотных динамика, три среднечастотных низкочастотных динамика и низкочастотный сабвуфер для качественного звучания и глубоких басов.

Компактная модель Authentics 200 обеспечивает стереозвук благодаря твитерам, низкочастотному динамику полного диапазона и пассивному излучателю для усиления низких частот. Она поддерживает различные варианты подключения, включая Bluetooth, Wi-Fi и Ethernet.

Все модели серии Authentics поддерживают голосовых ассистентов Amazon и Google, а также предлагают потоковую передачу через AirPlay, Spotify Connect и другие сервисы. Они также экологичны, изготовлены из переработанных материалов и упакованы с использованием сертифицированной FSC бумаги и соевых чернил.

Колонки серии Authentics можно приобрести у крупных розничных продавцов и на официальном сайте JBL.com. Цены варьируются от 39 999 до 79 999 рупий, в это около 44-88 тыс. рублей в зависимости от модели.