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JBL выпустила и показала наушники Live 3 с сенсорным экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Новая серия наушников JBL Live 3, включающая модели Beam, Buds и Flex, будет представлена на рынке этим летом по цене от 150 долларов.

Три модели — Live Beam 3, Live Buds 3 и Live Flex 3 — имеют схожие характеристики, включая защиту от воды и пыли, адаптивное шумоподавление, Bluetooth 5.3 с LE Audio, пространственный звук JBL, шесть микрофонов, Bluetooth, беспроводную зарядку и поддержку аудиокодека LDAC.

Наушники Live Beam 3 имеют схожий с Live Buds Pro 2 дизайн. Они будут конкурировать с AirPods Pro 2  и будут стоить около 150 долларов. Их динамики имеют диаметр 10 мм, а время работы с отключенным шумоподавлением составляет до 10 часов.

Наушники Live Buds 3 являются преемниками модели Live Free 2 и также имеют шумоизоляцию, оснащены динамиками диаметром 10 мм и предлагают до 12 часов работы с отключенным шумоподавлением.

Наушники Live Flex 3 внешне выглядят как AirPods 3 от Apple и предлагают до 10 часов работы с отключенным шумоподавлением.

Все модели будут доступны в черном или серебристом цвете.

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