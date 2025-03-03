JBL выпустила Bluetooth-колонку с будильником, беспроводной зарядкой и радио

Компания JBL выпустила Bluetooth-колонку со встроенным будильником, которая уже доступна для предзаказа на JD.com по цене 999 юаней (12 100 руб.).

Док-станция JBL Rise выполнена в огненном стиле и оснащена светодиодным дисплеем с регулируемой яркостью и крупными символами для удобного чтения. Управление осуществляется с помощью понятных физических кнопок.

Динамик оснащен двумя независимыми полнодиапазонными динамиками, которые передают насыщенный и сбалансированный звук для музыки, радио и будильника.

Он поддерживает Bluetooth 5.3 для быстрого и стабильного подключения, а также имеет встроенный FM-радиоприёмник с металлической антенной и сохраняет три предустановленных режима.

Дополнительно JBL Rise предлагает беспроводную зарядку мощностью 5 Вт и задний USB-порт для проводной зарядки. Встроенный адаптер питания с широким диапазоном напряжения (100–240 В) и требует всего одного кабеля.

FM-тюнер соответствует диапазону 87,5–108 МГц, обеспечивая доступ к разнообразным радиостанциям. Размеры устройства составляют 218 мм х 65 мм х 148 мм, вес — 0,75 кг.