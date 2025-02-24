JBL представила новую колонку Flip 7 с ИИ и прочной конструкцией

Компания JBL выпустила обновленную портативную Bluetooth-колонку Flip 7, которая теперь оснащена искусственным интеллектом и улучшенным беспроводным соединением.

Колонка имеет прочный водонепроницаемый корпус и стоит 1 349 юаней ($186), но в рамках специальной акции ее цена составит 1 149 юаней ($158). Предварительные заказы начнутся 24 февраля.

Flip 7 использует технологию JBL AI Sound Boost, которая оптимизирует звук в реальном времени, обеспечивая чистое и сбалансированное звучание. Благодаря защите IP68 колонка устойчива к пыли и воде, что позволяет использовать ее в любых погодных условиях, включая дождь и песчаные бури.

Устройство также поддерживает Bluetooth 5.4, что обеспечивает быстрое подключение и низкую задержку, а также повышает энергоэффективность. Flip 7 может синхронизироваться с другими колонками JBL для создания стереосистемы.

Кроме того, колонка поддерживает передачу звука без потерь при подключении через USB-C к компьютерам и другим совместимым устройствам.

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