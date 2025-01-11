JBL представила колонку-будильник Horizon 3 за 14 000 рублей

Компания JBL представила новое устройство Horizon 3, которое поможет улучшить качество сна и упростить повседневные задачи.

Оно поступит в продажу в мае 2025 года по цене 139,99 евро (почти 14 000 руб.) и предлагает качественный звук и функции для комфортного пробуждения.

Horizon 3 обеспечивает стереозвук с помощью двух динамиков и пассивных излучателей для глубоких басов. Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 и технологию Auracast, позволяя подключать несколько колонок. Пользователи смогут слушать музыку или FM-радио с высоким качеством звука.

Для улучшения сна Horizon 3 предлагает настраиваемое освещение и звуки природы. Яркость и цвет освещения регулируются, а будильник помогает лучше просыпаться.

Устройство имеет два будильника и удобную кнопку управления, а также совместимо с приложением JBL One для настройки будильников и эквалайзера.

Дополнительно Horizon 3 оснащено портом USB-C для быстрой зарядки. Дизайн устройства с плавными линиями и матовым дисплеем подойдет для любого интерьера, а доступны модели в сером и черном цветах.