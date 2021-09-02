JBL анонсирует новые Bluetooth-динамики и наушники, включая Flip 6

Сегодня JBL сняла упаковку с нескольких новых динамиков. В линейку входят новый динамик Flip Bluetooth, Partybox 110 и Partybox 710, игровая гарнитура за 99 долларов, четыре новых беспроводных наушника и пара наушников, предназначенных для детей.

JBL Flip 6

Flip 6 имеет полный рейтинг защиты от пыли и влаги IP67, в отличие от Flip 5, который имеет только рейтинг водонепроницаемости IPX7. JBL также включил Bluetooth 5.1 для более прочного и стабильного соединения. Время автономной работы осталось неизменным — 12 часов, но теперь вы получаете специальный твитер. Эти обновления также привели к увеличению цены до 130 долларов, когда он станет доступен для покупки в декабре.

JBL PartyBox 110 и PartyBox 710

Линия больших Bluetooth-динамиков PartyBox от JBL также получила две новинки. PartyBox 110 и PartyBox 710 имеют светодиоды, поддержку ввода USB и TRS, а также рейтинг IPX4. Выходная мощность динамика 110 Вт составляет 160 Вт, в то время как 710, у которого есть колеса для облегчения перемещения, увеличивает его до 800 Вт. Первый уже доступен сегодня по цене 399,95 долларов, в то время как 710 будет доступен в октябре в Европе за 749 евро и в декабре в США за 800 долларов.

JBL Tune 130NC и Tune 230NC

Если вам нужны наушники с активным шумоподавлением, то Tune 130NC и Tune 230NC помогут вам. Оба по цене 100 долларов / 99 евро и имеют схожие функции, такие как Bluetooth 5.2, поддержку пары Google Fast и, конечно же, ANC. Разница в дизайне и драйверах. Tune 230NC имеет конструкцию со стержнем и 5,8-миллиметровыми драйверами, а Tune 130NC имеет 10-миллиметровую головку и конструкцию без стержня.