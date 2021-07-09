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Japan Display продаёт производство жидкокристаллических панелей за $72,3 млрд

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Japan Display сокращает свои активы. Так, в прошлом году она продала свой завод по производству дисплеев компании Sharp.

Предприятие в последние годы частично простаивало из-за отсутствия заказов.

В этот раз Japan Display намерена избавится от дочерней компании Kaohsiung Opto-Electronics.

Покупатель уже определен, и это тайваньская компания Wistron, которая является сборщиком электроники.

По контракту Japan Display даже после продажи у Kaohsiung Opto-Electronics будет заказывать матрицы для промышленного оборудования и автомобилей.

Сумма сделки составляет 72,3 млн долларов, но перед ее утверждением ее будут рассматривать одобряющие органы.

Стоит отметить, что Japan Display по итогам финансового года получила чистый убыток. Как сообщается, убыток компания показывает седьмой год подряд. .

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