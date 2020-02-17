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Известный производитель клонов выпустил собственный смартфон

17.02.2020 13:22

Компания Little Pepper из КНР всегда занималась тем что, создавала клоны популярных смартфонов, но в этот раз производитель решил удивить и выпустить аппарат, который никого не копирует.

Новинка под названием Little Pepper 8i очень похожа на другие смартфоны бюджетного сегмента, впрочем, в категории до 200 долларов они все выглядят примерно одинаково.

В Little Pepper 8i установили 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Ее разрешение составляет 16 Мп.

Основная камера устройства состоит из 16 Мп основного сенсора, 8 Мп датчика и 5 Мп для макросъёмки.

В основе аппарата лежит Snapdragon 710 и 8 ГБ оперативной памяти, а флеш-накопитель установлен на 128 ГБ.

Батарея имеет емкость 4000 мАч. По заявлению производителя, стоимость Little Pepper 8i составляет 135 долларов, но такая цена для таких характеристик подозрительно низкая.

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