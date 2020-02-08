Известный дизайнер представил концепт-арт женского смартфона мечты

Инсайдер Ice Universe показал свой новый концепт смартфона, который по мнению автора является женским смартфоном мечты.

Продемонстрированные рендеры нельзя отнести к какому-либо существующем смартфону, к тому же в нем есть несколько дизайнерских решений, которые пока нигде не применяли.

Так, в женском смартфоне оригинально смотрится треугольный блок основной камеры, в котором разместили три объектива. Фотовспышку дизайнер разместил за пределами блока камеры.



С лицевой стороны аппарата виден полностью безрамочный экран, в котором нет вырезов под фронтальную камеру, а она по задумке расположена под экраном, или выдвижная.

О каких-либо технических характеристиках представленного инсайдером смартфона упоминаться не может. Автор рендера Ice Universe считает, что в подобном аппарате дисплей должен быть не менее 6,2-дюйма.