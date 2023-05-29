«Известия»: в магазинах России появилась зараженная при производстве умная техника

В Россию привезли Android-устройства с вирусами, которые вшили в операционную систему еще на производстве.

Газета «Известия» со ссылкой на заявление ИБ-компании Trend Micro написала, что в розничной продаже присутствуют различные Android-устройства, в которых есть вирусы. Среди таких гаджетов телевизоры, смарт-приставки, смартфоны и даже смарт-часы.

Предположительно вирус в операционную систему мог попасть через атаку на сервера разработчиков ПО для гаджетов, после чего уже зараженную операционную систему начали устанавливать на различные устройства.

Но это всего лишь теория, а как на самом деле вредоносная программа попала в прошивку для различных устройств никто не знает.

Известно, что в 55% зараженных еще на производстве гаджетов было продано в Азии, на европейский рынок попало около 4% устройств. В этом списке РФ занимает пятое место, но точное количество гаджетов не раскрывается.

Определить зараженное устройство пользователь может по нескольким признакам: быстрая разрядка батареи, большой расход трафика и неожиданное появление рекламы.