«Известия»: у российских госслужащих будет свой собственный сотовый оператор

В России активно приступили к подготовке для создания виртуального сотового оператора, который будет предназначен для государственных органов.

На данный момент этот проект находится в стадии обсуждения и прохождения технических испытаний. Планируется запустить его на основе государственной системы информирования о дорожно-транспортных происшествиях «ЭРА-ГЛОНАСС», как сообщают «Известия», ссылаясь на источник в властных структурах.

По словам другого собеседника издания, в государственных органах действительно существует запрос на такие услуги. Он пояснил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает возможность передачи экстренных сигналов через сети всех четырех федеральных операторов связи, что обеспечивает оптимальное качество связи в любой точке страны.

«Мы работаем над рядом проектов по использованию защищенной связи, которые могут быть применены в различных отраслях. Перспективы использования данной технологии обсуждаются с отраслевыми компаниями», — поделился генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.