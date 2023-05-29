«Известия»: Сотово-спутниковая связь появится в России к 2035 году

«Известия» рассказали про планы развития телеком-отрасли РФ до 2035 года.

Выяснилось, что рассматривается возможность создания спутниковой группировки, которая обеспечит возможность работы смартфонов в местах отсутствия сотовой связи.

Сотово-спутниковая сеть будет создана полностью на отечественных спутниках, и ее в первую очередь предоставят экстренным службам и другим государственным ведомствам.

Спутниковую группировку намерены развернуть до 2030 года, а работа гибридной связи должна быть обеспечена до 2035 года.

Причем она должна перекрыть всю территорию России, и обеспечить не только голосовую связь, но также и выход в интернет.