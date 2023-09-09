«Известия»: состоялась премьера игры Starfield от Bethesda

Игра Starfield, разработанная студией Bethesda, известной своими играми Skyrim и Fallout, была выпущена 6 сентября. В этой игре игрокам предоставляется роль космического исследователя.

Starfield представляет собой «песочницу» в открытом космосе, позволяя игрокам свободно исследовать виртуальную вселенную. В игре есть сюжетная линия, но выполнение ее необязательно. Главный персонаж — космический шахтер, который исследует перспективные планеты в поисках ценных ресурсов. В одной из миссий команда обнаруживает резкие гравитационные изменения в пещере. Протагонист идет туда и находит источник — кристаллическую породу. После контакта с артефактом у него возникают яркие видения космоса, и он теряет сознание.

Организация Constellation, занимающаяся космическими исследованиями, проявляет интерес к этому загадочному артефакту. Один из их представителей, Барретт, встречается с главным героем и узнает о его видении. Оказывается, что только у персонажа, управляемого игроками, был такой странный эффект. Барретт предлагает протагонисту присоединиться к их организации и отправиться исследовать тайны Млечного пути. Главный герой соглашается, получает свой собственный корабль и робот-помощник, и начинает свое приключение. После этого игроки могут заниматься чем угодно: сражаться, выполнять задания, искать артефакты или просто наслаждаться видами.

Мир Starfield является вариацией будущего. Реальные звездные системы, такие как Альфа Центавр, дают намеки на связь с реальным миром. Однако часть космических шахтеров, к которым относится главный герой, даже не верит в существование Земли, хотя в игровой вселенной она существует.

Атмосфера Starfield напоминает комбинацию нескольких классических научно-фантастических фильмов и ТВ-шоу. Здесь можно увидеть элементы из «Стартрека», «Звездных войн» и «Космической одиссеи» Кубрика, а агрессивные инопланетяне придают игре некоторую напряженность, схожую с «Чужим» Ридли Скотта. Поклонники восточной культуры также найдут знакомые черты, связанные с аниме «Ковбой Бибоп». Таким образом, любители научной фантастики смогут узнать в Starfield нечто знакомое.

В отличие от большинства подобных проектов с обширными и детально проработанными мирами, разработчики Starfield решили пойти дальше: в игре представлено более 1 тысячи планет, многие из которых обитаемы. Важно отметить, что большее количество не всегда означает лучшее качество. Например, космическая песочница No Man’s Sky, предлагая доступ к 18 квинтиллионам планет, не смогла завоевать сердца многих игроков.

Еще одной особенностью разработчиков является процедурная генерация планет, что означает, что ландшафт, жители и постройки создаются случайным образом. Это придает исследованию большую разнообразность, и одна и та же планета может выглядеть по-разному у разных игроков.

Несмотря на то что Starfield не смогла повторить успех Skyrim от Bethesda, после некоторых доработок релиз может претендовать на звание главной новинки осени. Общее удовлетворение геймеров и критиков отразилось в высоких оценках на популярных сайтах-агрегаторах, таких как Metacritic (87 баллов) и OpenCritic (92%). Пользователи высоко оценивают интересный открытый мир-песочницу, атмосферу и музыку. Недостатком можно считать оптимизацию, которая может вызвать кратковременные зависания игры у некоторых игроков.

Режиссер проекта Тодд Говард уже принял на себя ответственность за эту проблему и пошутил, советуя пользователям «обновить ПК». Несмотря на некоторые проблемы, «Известия» не сильно пострадали от этого, и игра осталась приятной в целом. Если вам хочется насладиться космическим приключением без помех, то, возможно, стоит подождать некоторое время — разработчики традиционно выпускают исправляющие обновления после крупных релизов.

В России игра не продается напрямую, но ее можно приобрести через посредников. Стандартное издание будет стоить около 5 тысяч рублей, а премиальное — от 8 до 9 тысяч, в зависимости от торговой площадки. Стоит отметить, что Starfield будет эксклюзивной для Xbox на консолях. Владельцам PlayStation придется подождать, возможно, когда-нибудь появится порт и для этой платформы.