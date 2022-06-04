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«Известия» сообщили о сбоях в работе беспроводных наушников у граждан России

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В России стали плохо работать беспроводные наушники и другая техника, работающая через беспроводное соединение Bluetooth и Wi-Fi.
Как пишут «Известия», в сети стали массово жаловаться на шумы, нестабильное соединение и прерывание звука на беспроводных наушниках, колонках и другой технике Wi-Fi и Bluetooth, работающих в диапазоне 2,4 ГГц.

Предположительно, проблемы у пользователей возникают из-за большого количества беспроводных устройств, работающих на одной частоте.

В Министерстве цифрового развития считают, что явление помех может возникнуть, если некоторые устройства работают с мощностью, большей, чем разрешено Госкомиссией по радиочастотам.

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