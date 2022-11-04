«Известия»: Российскими инженерами были обнаружены уязвимости в системе Starlink

Спутниковая система Starlink создавалась с целью предоставления интернета в любом месте мира, для этого была выведена на низкую орбиту группировка спутников, а также создана мобильная база для приема сигнала.

Но Starlink решили использовать в военных целях, а это насторожило Китай и Россию. Первые разработали метод уничтожения спутников с помощью ядерного взрыва.

В России придумали более простой способ. Предлагается уничтожить наземные терминалы Starlink, которые могут лишить интернета целый регион, а для этого достаточно дронов-камикадзе или высокоточных ракет.