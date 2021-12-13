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«Известия» поведали о новом типе мошенничества при помощи видеозвонков

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Новые технологии позволяет мошенникам находить новые способы выманивания денег. Сейчас самым распространенным способом считается телефонный звонок, но все чаще стали применять мошенничество в видеосообщениях.
Как «Известиям» рассказала директор по продуктам компании Ivideon Заура Абуталимова, мошенники при использовании нового способа используют дипфейки.

Создается фейковый видеоролик, основанный на реальных записях человека, затем нейросети его обрабатывают и с высокой точностью повторяют поведение жертвы.

В дальнейшем фейковый ролик используют с целью шантажа или звонков по видеосвязи.

По словам системного инженера Varonis Александра Веткола, дипфейки очень сильно действуют на жертву, так как люди больше доверяют другим, когда видят их.

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