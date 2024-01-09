«Известия»: 50% всех iPhone, привезенных в РФ, уже активирована за рубежом

Половина всех продаваемых в России iPhone уже активированы за рубежом, сообщают «Известия». Крупные розничные сети, такие как «М.Видео – Эльдорадо» и МТС, начали предупреждать своих клиентов об этом.

Некоторые партии смартфонов Samsung также попали в эту ситуацию. Цель такой активации — скрыть логистическую цепочку, через которую эти устройства поступают в Россию. Однако, это может представлять риски для потребителей, о которых рассказывают «Известия».

Большие розничные сети начали продавать уже активированные за рубежом смартфоны. Эти устройства извлекаются из упаковки и регистрируются в зарубежных сотовых сетях до того, как они поступают в Россию. Такие действия должны убедить производителей, что устройство используется в стране, для которой оно было произведено. На кассовых чеках покупателям предупреждают, что устройство уже активировано. «М.Видео – Эльдорадо» и МТС разместили аналогичные уведомления на своих сайтах.

«М.Видео – Эльдорадо» отметили, что в их сетях в настоящее время не представлены активированные смартфоны, и их закупки также не осуществляются. Кроме того, на импортированные устройства iPhone предоставляется годовая гарантия, которая начинает действовать с момента получения заказа клиентом.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, все больше розничных сетей продают активированные аппараты, причем большинство из них — это iPhone.

Если год назад в России продавалось около 20% таких устройств, то сейчас их доля составляет около 50%. Однако точно подсчитать количество таких устройств очень сложно, так как их импорт происходит непрозрачно.

Большинство участников рынка, опрошенных «Известиями», согласны с тем, что покупатели чаще всего сталкиваются с активированными iPhone. Однако, в одном из чеков, выявленных в РТК, фигурирует Samsung Galaxy S23. Представители МТС отказались комментировать этот случай.

«М.Видео – Эльдорадо» утверждают, что они не закупают активированные смартфоны Samsung.

В сети магазинов «Мегафон» и Yota продаются новые устройства с гарантией 12 месяцев. Однако, по информации источников, часть смартфонов Samsung, продаваемых в России, поставляется по параллельному импорту. Обычно, эти устройства предназначены для арабских стран и некоторых стран СНГ. Китайские дистрибуторы могут перепрошить аппараты для активации в российских сотовых сетях.

Активация смартфонов — это международный бизнес, который позволяет перепродавцам и покупателям скрыть логистическую цепочку и избежать санкций. Некоторые смартфоны могут быть активированы в неподсанкционных странах, что легитимизирует их продажу.

Также, активированные смартфоны могут быть дешевле, поскольку операторы связаны контрактами с производителями и должны продать определенное количество устройств. Если им это не удается, они могут продать смартфоны с дисконтом перекупщикам, при условии активации на сети продавца.

Тем не менее, покупка активированных смартфонов может быть рискованной, поскольку нельзя гарантировать, что устройство не б/у или украденное. Кроме того, при активации на аппарат может быть установлено вредоносное ПО, которое будет следить за владельцем и красть личные данные и деньги.

Технически проблем с активацией у большинства смартфонов в России нет, но в некоторых случаях устройства могут быть заблокированы.