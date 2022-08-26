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«Известия»: некоторые данные россиян могли оказаться у мошенников за рубежом из-за утечки

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По данным источника после утечки информации, данные могли оказаться за рубежом.

Газета «Известия» со ссылкой на собственные источники, связанные с рынком связи и информационной безопасности написало, что коды доступа к онлайн-сервисам, геоданные и другие важные данные могли оказаться в руках иностранных мошенников.

Как пишет источник, данные зарубежных социальных сетей и месседжеров проходили через иностранные компании-агрегаторы, и они могли сливать данные россиян.

В Роскомнадзоре предупреждали, что россияне могут лишится своих данных, если используют зарубежные сервисы общения.

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