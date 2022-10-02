«Известия»: на взлом смартфона указывает повышенный интернет-трафик и быстрая разрядка

Специалисты рассказали, на что нужно обращать внимание, чтобы понять, что к смартфону получили доступ злоумышленники.

Признаки взлома смартфона были перечислены в материале «Известий», и первыми среди них оказались подключение к сети WI-FI или мобильному интернету, а также повышенный интернет-трафик.

Если устройство самостоятельно подключается к Интернету, нужно насторожится и сразу же проверить гаджет на предмет установленных приложений, который сам пользователь не устанавливал.

На взлом также указывают частые ошибки и зависания в работе официальных приложений, а еще быстрая разрядка смартфона.