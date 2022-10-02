Главная » Новости

«Известия»: на взлом смартфона указывает повышенный интернет-трафик и быстрая разрядка

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Специалисты рассказали, на что нужно обращать внимание, чтобы понять, что к смартфону получили доступ злоумышленники.

Признаки взлома смартфона были перечислены в материале «Известий», и первыми среди них оказались подключение к сети WI-FI или мобильному интернету, а также повышенный интернет-трафик.

Если устройство самостоятельно подключается к Интернету, нужно насторожится и сразу же проверить гаджет на предмет установленных приложений, который сам пользователь не устанавливал.

На взлом также указывают частые ошибки и зависания в работе официальных приложений, а еще быстрая разрядка смартфона.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.