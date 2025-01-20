«Известия»: киберпреступники продают зараженную технику на маркетплейсах

Эксперты предупреждают, что киберпреступники могут продавать зараженные устройства на популярных маркетплейсах.
Вредоносное программное обеспечение позволяет им собирать информацию и контролировать действия пользователей, превращая устройства в часть ботнетов. Преступники используют такие платформы для распространения вредоносного ПО, привлекая покупателей низкими ценами, пишут Известия.
Наиболее уязвимыми являются устройства, которые подключаются через USB, такие, как наушники и игрушки.
Использование USB-портов может стать вектором атаки, так как невозможно точно знать, что за функции заложены в программное обеспечение.
Эксперты также отмечают, что дешевые устройства могут содержать скрытые угрозы, такие как шпионские программы.
Помимо маркетплейсов, зараженные устройства могут распространяться через «подарочные» USB-накопители и другие съемные носители.
Специалисты рекомендуют проверять репутацию продавцов, избегать подозрительных предложений и устанавливать защитное ПО на новые устройства.