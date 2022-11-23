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«Известия»: гражданам в России начали продавать версию Windows для разработчиков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Microsoft еще весной приостановила свою работу в России, но пока компания полностью не ушла из РФ.

При этом в стране все еще продают лицензионную Windows, но уже не такую как ранее.

Как пишут «Известия», ритейлеры продают OEM-версии Windows, которые предназначены для профессиональных сборщиков компьютеров.

Причем при покупке ключа OEM-версии у покупателя даже не интересовались относится ли он к компании, которая занимается сборкой компьютеров для дальнейшей продажи.

Если данную ситуацию рассматривать с юридической точки зрения, то это является нарушением лицензионного соглашения. Но российские компании заявили, что пока правообладатель лицензии не предъявлял претензии за такую продажу.

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