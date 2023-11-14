«Известия»: эротическая реклама в интернете может быть с вредоносным ПО

Согласно экспертам в сфере информационной безопасности, киберпреступники используют интернет-рекламу с эротическим подтекстом для распространения вредоносного ПО и кражи денег. Эти объявления могут содержать ссылки на сайты с интимными услугами, порнографией, нелегальными извращениями или секс-игрушками. Основная цель таких рекламных объявлений — мотивировать пользователей кликнуть на ссылку.

После перехода по ссылке потенциальная жертва может столкнуться с формой для ввода данных банковской карты, заполнение которой может привести к потере денежных средств. Также ссылка может запустить загрузку вредоносной программы на компьютер или смартфон, которая будет передавать злоумышленникам интересующие их данные без ведома пользователя.

Эксперты отмечают, что чаще всего мужчины становятся жертвами таких злоумышленников, которые эксплуатируют тему эротики. Они предупреждают пользователей о необходимости быть осторожными при взаимодействии с подозрительной или незнакомой рекламой, особенно если она связана с эротическим контентом.

Рекомендуется использовать антивирусное ПО, обновлять программное обеспечение и быть внимательными при вводе личных данных или банковской информации в сети.

Источник: Известия.