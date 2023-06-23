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«Известия»: дорогую бытовую технику начали поставлять в Россию только под заказ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

С уходом многих европейских производителей бытовой техники с российского рынка магазины лишились возможности продавать премиальные девайсы.
При этом спрос на них остался, но в связи со сложностью массовых поставок, продавцы начали предоставлять новую услугу по индивидуальному заказу премиальных товаров.

К примеру если клиент хочет большой дорогой телевизор стоимостью в 200 тыс. рублей, то продавец его купит за рубежом специально для клиента и доставить за две-три недели, если не будет проблем с логистикой.

Но за такую услугу помимо длительного ожидания еще придется заплатить около 50% от стоимости товара, то есть телевизор выйдет в 300 тыс. рублей.

Новая услуга уже есть в «Эльдорадо», «М.Видео», а также монобрендовых магазинах re:Store, Samsung и других, пишут «Известия». Для заказа товара клиенту и помощи в его выборе нужно только обратиться в техническую поддержку магазина.

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