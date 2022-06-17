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«Известия»: часть смартфонов Samsung невозможно активировать на территории РФ

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Поступившие по параллельному импорту смартфоны от компании Samsung невозможно активировать в России.
Об этом написали «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Некоторые новые модели смартфонов Samsung не видят sim-карты российских операторов.

Оказалось, что такое происходит, если смартфон выпущен не для стран ЕАЭС.

Как объяснила пресс-служба Samsung, такая практика существует уже давно, и чтобы активировать смартфон, нужно установить sim-карту региона, для которого переназначен аппарат и поговорить по нему несколько минут.

Стоит отметить, что у смартфонов Apple таких проблем нет, и привезенный из-за океана смартфон без проблем будет активирован с любой sim-картой, если только аппарат не привязан контрактом к оператору.

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