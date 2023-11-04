Израиль использует гиперспектральные камеры, чтобы увидеть тоннели боевиков

Израиль использует уникальную технологию выявления подземных тоннелей ХАМАС.

Израильская армия активно применяет современные гиперспектральные камеры для поиска подземных коммуникаций террористической группировки ХАМАС. Как сообщает иностранное издание SpyTalk со ссылкой на экспертов, такие камеры могут обнаружить тоннели по характерным следам.

Гиперспектральные сенсоры, установленные на беспилотники, позволяют в режиме реального времени считывать слабые спектральные сигнатуры, возникающие в атмосфере над расположенными в земле коммуникациями. В частности, воздух над тоннелями может содержать повышенные концентрации углекислого газа и паров взрывчатых веществ.

Однако, как отмечает российский физик Витольд Пожар, в полевых условиях функциональность камер ограничена — сквозь грунт просачивается лишь небольшая доля газов, что затрудняет однозначное обнаружение отдельных аномалий.

Ключевым фактором является наличие характерной структуры аномалий — цепочки или пересечения линий повышенной концентрации. Именно такие маркеры могут указывать на систему тоннелей. Благодаря этой уникальной методике армии Израиля удается нейтрализовать подземные коммуникации противника.