Ходят слухи, что в этом месяце Google может анонсировать телефон среднего класса Google Pixel 5a. В недавнем отчете утверждалось, что гигант поисковых систем может объявить об этом 26 августа. AndroidPolice сообщила через источник, что Pixel 5a будет представлен 17 августа. Тот же источник поделился изображениями компонентов Pixel 5a.

Новые изображения снова намекают, что дизайн Pixel 5a 5G будет почти идентичен Pixel 4a 5G прошлого года. Задняя панель кажется резиновой на ощупь вместо жесткого пластика, который предлагался на предыдущей модели.

Похоже, что верхний край рамки имеет вырез для аудиоразъема 3,5 мм. На правом краю находится ребристая клавиша включения и качелька регулировки громкости. Сканер отпечатков пальцев и квадратный модуль камеры с двойной камерой и светодиодной вспышкой можно увидеть на задней панели устройства. На одном из изображений видно, что он оснащен батареей емкостью 4680 мАч.

В Google Pixel 5a 5G будет установлена ​​6,4-дюймовая OLED-панель с разрешением Full HD +. В ранних отчетах утверждалось, что он будет оснащен чипсетом Snapdragon 765G, который использовался в Pixel 4a 5G. Однако в недавнем отчете утверждалось, что он будет работать на мобильной платформе Snapdragon 750G.

Pixel 5a может иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Его основная камера может состоять из 12,2-мегапиксельной системы с двумя камерами с поддержкой OIS и 16-мегапиксельного сверхширокого объектива. Это может быть пыле- и водонепроницаемое устройство со степенью защиты IP67. Смартфон может продаваться по цене 450 долларов и продаваться только в основном черном цвете.

Источник — Astera.