Изображения и спецификации Xiaomi Buds 3T Pro просочились до официального анонса

15 марта Xiaomi проведет глобальную презентацию . На мероприятии также будут представлены флагманские телефоны серии Xiaomi 12, Xiaomi Watch S1 Active и наушники Xiaomi Buds 3T Pro TWS. В преддверии запуска Buds 3T Pro теперь перечислены на сайте интернет-магазина GreaTecno со всеми его характеристиками и изображениями.

Характеристики Xiaomi Buds 3T Pro

Xiaomi Buds 3T Pro будут иметь дизайн наушников-вкладышей и поставляться в черном или белом чехле для зарядки. Он будет оснащен двойными драйверами диаметром 10 мм и поддержкой активного шумоподавления (ANC) до 40 дБ.

Buds 3T Pro будет комплектоваться батареей емкостью 380 мАч, тогда как каждый из них будет включать батарею емкостью 38 мАч. Листинг показывает, что Buds 3T Pro обеспечит 6 часов воспроизведения без ANC. С чехлом для зарядки он обеспечивает около 24 часов автономной работы без ANC. Buds 3T поддерживает проводную и беспроводную зарядку. В листинге указано, что для зарядки 3T Pro с помощью проводной зарядки потребуется около 70 часов.

Buds 3T Pro будет поддерживать Bluetooth 5.2. Он также будет предлагать другие функции, такие как поддержка голосового помощника, пространственный звук, режим прозрачности, игровой режим, кодек LHDC 4.0 и рейтинг IP55 .

Цены на Xiaomi Buds 3T Pro

В списке Xiaomi Buds 3T Pro на GreaTecno указано, что его цена составляет 127,56 евро, включая налоги. В розничную упаковку наушников TWS входят Buds 3T Pro, чехол для зарядки, кабель для зарядки, три пары ушных вкладышей и руководство пользователя.