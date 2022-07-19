Изображения и основные функции Realme Watch 3 раскрыты перед запуском 26 июля

Недавно Realme дразнила предстоящий запуск Realme Watch 3 в Индии. Устройство уже получило микросайт как на сайте Realme, так и на платформе электронной коммерции Flipkart.

Теперь, перед запуском, бренд раскрыл некоторые ключевые характеристики грядущих умных часов. Согласно последним данным, Realme Watch 3 будет оснащен массивным 1,8-дюймовым дисплеем с изогнутым стеклом сверху.

Этот дисплей будет на 35 процентов больше, чем у Realme Watch 2. Дисплей умных часов также будет иметь пиковую яркость 500 нит, что упрощает проверку ваших уведомлений или использование умных часов на улице.

Кроме того, компания также подтвердила, что смарт-часы будут поставляться с функцией вызовов Bluetooth, которая в настоящее время пользуется большим спросом на индийском рынке смарт-часов. Realme улучшила качество вызовов по Bluetooth, внедрив в умные часы ENC на основе ИИ, который поможет уменьшить окружающий шум окружающей среды, когда вы используете умные часы для совершения вызова.

Компания также подтвердила, что Realme Watch 3 дебютирует 26 июля в Индии вместе с другими продуктами, такими как Realme Buds Air 3 Neo, Realme Buds Wireless 2S, Realme Flat Monitor Full HD и Realme Pad X. Запуск запланирован на 12:30 IST.