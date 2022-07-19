Главная » Новости

Изображения и основные функции Realme Watch 3 раскрыты перед запуском 26 июля

Изображения и основные функции Realme Watch 3 раскрыты перед запуском 26 июля
На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Недавно Realme дразнила предстоящий запуск Realme Watch 3 в Индии. Устройство уже получило микросайт как на сайте Realme, так и на платформе электронной коммерции Flipkart.

Теперь, перед запуском, бренд раскрыл некоторые ключевые характеристики грядущих умных часов. Согласно последним данным, Realme Watch 3 будет оснащен массивным 1,8-дюймовым дисплеем с изогнутым стеклом сверху.

Этот дисплей будет на 35 процентов больше, чем у Realme Watch 2. Дисплей умных часов также будет иметь пиковую яркость 500 нит, что упрощает проверку ваших уведомлений или использование умных часов на улице.

Изображения и основные функции Realme Watch 3 раскрыты перед запуском 26 июля

Кроме того, компания также подтвердила, что смарт-часы будут поставляться с функцией вызовов Bluetooth, которая в настоящее время пользуется большим спросом на индийском рынке смарт-часов. Realme улучшила качество вызовов по Bluetooth, внедрив в умные часы ENC на основе ИИ, который поможет уменьшить окружающий шум окружающей среды, когда вы используете умные часы для совершения вызова.

Компания также подтвердила, что Realme Watch 3 дебютирует 26 июля в Индии вместе с другими продуктами, такими как Realme Buds Air 3 Neo, Realme Buds Wireless 2S, Realme Flat Monitor Full HD и Realme Pad X. Запуск запланирован на 12:30 IST.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.