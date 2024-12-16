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Излишний сбор данных умной техникой расследует британский регулятор

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Регулятор в Великобритании отреагировал на жалобы о том, что умные бытовые приборы собирают слишком много данных пользователей.

Управление комиссара по информации (ICO) выразило беспокойство после расследования, проведенного компанией Which?, которое показало, что фритюрницы брендов Xiaomi, Tencent и Aigostar активировали микрофоны смартфонов без ведома пользователей.

Кроме того, умные телевизоры Hisense и Samsung запрашивали почтовый индекс, а смарт-часы Huawei Ultimate требовали девять сомнительных разрешений. Представители Huawei заявили, что все запросы их устройств оправданы.

Регулятор планирует выпустить рекомендации по сбору данных в марте 2025 года, чтобы ограничить производителей умных устройств.

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